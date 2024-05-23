"على يمناك".. "أسواق العثيم" تحتفل مع عملائها بوصولها 365 فرعاً لتكون الأكبر في المملكة

الجدير بالذكر، أن شركة أسواق العثيم هي امتداد لمؤسسة الشيخ صالح علي العثيم رحمه الله التي تأسست عام 1956م، كما أنها رائدة قطاع تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الفروع، فضلاً عن انتشارها خارج المملكة بعدد يصل إلى أكثر من 50 فرعًا في جمهورية مصر العربية، ومستمرةً بخطتها التوسعية لتصل إلى أكبر شريحة من العملاء في المملكة.