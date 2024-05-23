"على يمناك".. "أسواق العثيم" تحتفل مع عملائها بوصولها 365 فرعاً لتكون الأكبر في المملكة
بشعار "على يمناك" أطلقت شركة أسواق العثيم الرائدة في مجال تجزئة المواد الغذائية حملتها احتفالًا بوصولها ٣٦٥ فرعًا حول المملكة، ، بحضور مستشار نائب وزير الاستثمار الأستاذ عبدالله العقيل والأستاذ عبدالرحمن المبارك الرئيس التنفيذي لشركة فيدكس الشرق الأوسط، لتكون بذلك الأولى على مستوى المملكة من حيث عدد الفروع والأسرع انتشاراً حيث تم افتتاح 57 فرع خلال عام 2023.
وخلال احتفالها أقامت "أسواق العثيم"، التي تعد العثيم أكبر سلسلة متاجر في المملكة بعض الأنشطة والفعاليات للعملاء وتوزيع الهدايا الرمزية، بالإضافة إلى العروض الحصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات، فضلًا عن عروضها المستمرة وعروضها الخاصة لحاملي عضوية برنامج الولاء "اكتساب" وذلك إيمانًا منها بأن عملائها أكبر دور في تحقيق النجاحات.
وتمتلك الشركة الرائدة 365 فرعاً في نحو 100 مدينة ومحافظة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك في إطار حرصها على تحقيق خطتها التوسعية، ولتكون أكثر قربًا لعملائها إلى جانب سعيها في ضمان أفضل تجربة تسوق ممكنة، وحرصها على تحقيق حياة أمثل لعملائها تماشيًا مع رؤيتها المتمثلة في "حياة أفضل بتكاليف أقل" من خلال خدماتها الشاملة ومنتجاتها المتنوعة ما بين غذائية واستهلاكية وبأسعارٍ تنافسية تلائم جميع الفئات فضلًا عن حداثة هوية فروعها الجديدة بمستوى عالٍ ومتطور.
الجدير بالذكر، أن شركة أسواق العثيم هي امتداد لمؤسسة الشيخ صالح علي العثيم رحمه الله التي تأسست عام 1956م، كما أنها رائدة قطاع تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الفروع، فضلاً عن انتشارها خارج المملكة بعدد يصل إلى أكثر من 50 فرعًا في جمهورية مصر العربية، ومستمرةً بخطتها التوسعية لتصل إلى أكبر شريحة من العملاء في المملكة.