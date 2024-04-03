"تجمع المدينة": أكثر من 18 ألف مستفيد من الخدمات الصحية المقدمة للزوار ⁧‫والمعتمرين خلال 20 يوماً

كشف تجمع المدينة المنورة الصحي عن استفادة أكثر من 18 ألف مستفيد من الخدمات الصحية المقدمة للزوار والمعتمرين بالمنشآت الصحية المجاورة للمسجد النبوي الشريف خلال 20 يوماً من شهر رمضان المبارك، وذلك بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة أيدها الله.
وبيّن التجمع الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بمستشفى الحرم بلغ 7083 مراجعًا، فيما استفاد من خدمات مركز الصافية للرعاية العاجلة 10190 مراجعًا ومركز باب جبريل للرعاية العاجلة 1565 مستفيدًا.
ونوه بالجهود المستمرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الكاملة لزوار المسجد النبوي خلال العشرة الأواخر من الشهر الكريم، بدعم هذه المرافق الصحية بالقوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية؛ لتقديم أفضل الخدمات لهم ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الطبية على مدار الساعة، إضافة إلى خدمات التوعية والتثقيف لتوعية الزائرين ورعايتهم وإرشادهم بأماكن المراكز والخدمات الطبية المتاحة.
وأشار التجمع إلى رفع الجاهزية كذلك بالمستشفيات المرجعية والمتخصصة للتعامل مع كافة الحالات من خلال أقسام الطوارئ والتنويم والخدمات المساندة؛ لتحقيق أفضل مستوى من الأداء لضيوف الرحمن والزوار والمواطنين والمقيمين وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خلال برامج وقائية وعلاجية وإسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزاً عالياً وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات.