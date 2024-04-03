"تجمع المدينة": أكثر من 18 ألف مستفيد من الخدمات الصحية المقدمة للزوار ⁧‫والمعتمرين خلال 20 يوماً

ونوه بالجهود المستمرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الكاملة لزوار المسجد النبوي خلال العشرة الأواخر من الشهر الكريم، بدعم هذه المرافق الصحية بالقوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية؛ لتقديم أفضل الخدمات لهم ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الطبية على مدار الساعة، إضافة إلى خدمات التوعية والتثقيف لتوعية الزائرين ورعايتهم وإرشادهم بأماكن المراكز والخدمات الطبية المتاحة.