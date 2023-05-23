شرطة الخبر تحبط ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"

قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشي؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" بإخفائها في مواقع مختلفة وتسليمها لمتعاطيها باستخدام نظام تحديد المواقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.