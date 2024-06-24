الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تثمّن ما تبذله حكومة المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وبيّنت الجمعية أن أحد الجوانب المهمة التي رصدتها، استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ لتسهيل عملية الحج باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لإرشاد الحجاج ومساعدتهم على التنقل بين المشاعر بسهولة، وتزويدهم ببطاقات إلكترونية لتسهيل وصولهم إلى مقار حملاتهم، وتوفير ما يحتاجون إليه من خدماتٍ، إضافة إلى تزويد مناطق التجمعات بشبكات (واي فاي) مجانية؛ بما أسهم في أداء الحجاج مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة وتواصلهم مع أهاليهم، كما تمّ تخصيص طرقٍ مطاطية مرنة لضيوف الرحمن تعمل على امتصاص إجهادات الحجاج الراغبين في السير على الأقدام بين مشعرَي عرفة ومزدلفة، وتقنية تبريد الطرق عبر الطلاء الأبيض، وغيرها من الجهود المبذولة لخدمة الحجاج، والتي رصدها فريق الجمعية الميداني المشكّل لمراقبة الحج.