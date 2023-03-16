آليات "النقل" تباشر إزالة آثار الانهيارات الكبيرة في "عقبة حزنة" بالباحة

يتابع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة العمل على إزالة آثار الانهيارات الكبيرة التي وقعت في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواة.
وقال المهندس مسفر المالكي مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة لـ"سبق": "سُجل عدد من الانهيارات بكميات كبيرة في عدة مواقع على امتداد طريق عقبة حزنة بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة هذا الأسبوع تسببت في إغلاق الطريق، ولم يتم تسجيل أي أضرار على مستخدمي الطريق.
وأضاف: تم التنسيق مع الجهات المختصة بالمنطقة وعمل إغلاق احترازي للطريق؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق بعد التأكد من عدم وجود محتجزين على مسار الطريق، وتمت مباشرة أعمال صيانة الطريق، والعمل على إزالة مخلفات الأمطار من قِبَل فرق الصيانة بشكل فوري، والتعامل معها وفق ما يقتضيه الحال.
وأردف "المالكي": تم تفعيل خطة الطوارئ لمعالجتها وفق الآلية المتبعة، وجارٍ استكمال أعمال الصيانة، وسوف يتم إعادة فتح الطريق بعد التأكد من جاهزيته بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة.
وشدد على ضرورة تقيّد مستخدمي الطريق بالتحذيرات الصادرة بشأن الحالة المطرية والابتعاد عن مجاري الأودية، واستخدام الطرق البديلة لحين الانتهاء من أعمال صيانة الطريق.