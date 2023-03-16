آليات "النقل" تباشر إزالة آثار الانهيارات الكبيرة في "عقبة حزنة" بالباحة

وقال المهندس مسفر المالكي مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة لـ"سبق": "سُجل عدد من الانهيارات بكميات كبيرة في عدة مواقع على امتداد طريق عقبة حزنة بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة هذا الأسبوع تسببت في إغلاق الطريق، ولم يتم تسجيل أي أضرار على مستخدمي الطريق.