موروث فاخر وتاريخ زاخر.. "عبدالعزيز بن تركي" يشيد بمتنافسي مهرجان الهجن

أشاد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالروح الرياضية العالية التي يتمتع بها المتنافسون في سباقات مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
ولفت "الفيصل" إلى أن المهرجان شَهِدَ سباقات مبهرة لملاك من الخليج والوطن العربي والعالم، واصفًا الهجن بالموروث الفاخر والتاريخ الزاخر.
وكشفت من جهتها اللجنة المنظمة للمهرجان، أنه تم تسجيل رقم قياسي هذا العام في عدد المطايا المشاركة بأكثر من عدد النسخ الماضية، كما رُصدت له جوائز بأكثر من 56 مليون ريال، و591 شوطًا، وتم تهيئة الميدان بسعة 36 ألف كم3، وتم وضع شرائح إلكترونية أسفل رقبة كل مطية لقراءة جميع بياناتها من حيث السن والسلالة والملكية.
يُذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن انطلقت نسخته الأولى في 2018م، وحقق نقلات نوعية دخل بموجبها موسوعة جينيس للأرقام 4 مرات متتالية، كما ساهم في المحافظة على أهم الموروثات الثقافية التي ارتبطت بحياة أهل الخليج منذ القدم؛ ليصبح إرثًا تاريخيًّا وحضاريًّا يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ورافدًا اقتصاديًّا يستقطب رؤوس الأموال الكبيرة من الملاك والمهتمين، بعدما أصبحت الأسواق تسجل مليوني ريال وأكثر كقيمة للمطية الواحدة.