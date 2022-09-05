موروث فاخر وتاريخ زاخر.. "عبدالعزيز بن تركي" يشيد بمتنافسي مهرجان الهجن

وكشفت من جهتها اللجنة المنظمة للمهرجان، أنه تم تسجيل رقم قياسي هذا العام في عدد المطايا المشاركة بأكثر من عدد النسخ الماضية، كما رُصدت له جوائز بأكثر من 56 مليون ريال، و591 شوطًا، وتم تهيئة الميدان بسعة 36 ألف كم3، وتم وضع شرائح إلكترونية أسفل رقبة كل مطية لقراءة جميع بياناتها من حيث السن والسلالة والملكية.