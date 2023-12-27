تحسّن أداء الألعاب الإلكترونية بـ 38% مقارنة مع الربع الثالث من 2022

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الثالث من عام 2023 لمبادرة "GameMode"، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، وكشف التقرير عن تحسّن أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 38% مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي 2022.
وبيّن التقرير ارتفاع معدلات أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية لأشهر منصات الألعاب في المملكة لتصل إلى أكثر من 98% بالمقارنة بالسرعات المعلنة لباقات الإنترنت الثابت، حيث تصدّرت شركتا "موبايلي" و"سلام" قائمة المشغلين في نسبة أداء سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة PlayStation بنسبة 100%، فيما تصدرت موبايلي كذلك عبر منصتي XBOX بنسبة 99%، وSTEAM بنسبة 100%.
وأوضح التقرير تصدّر شركتي "STC" و"موبايلي" قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 8 ألعاب وهي Call of Duty، وFIFA، وApex Legends، وVALORANT، وOVERWATCH2، وRocket League، وBattlefield، وHalo Infinite، فيما تقاسمت "STC" و"موبايلي" و"زين" صدارة القائمة في لعبة Among Us، بينما تصدرت شركة "STC" القائمة في 6 ألعاب وهي: Fortnite، وCounter Strike، وDota2، وWorld of Warcraft، وRainbow Six Siege، وLeague of Legends، وتصدّرت شركة "موبايلي" القائمة في لعبتي PUBG، وPUBG MOBILE.
وقدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمّن التقرير سبل إسهام المستخدمين في مبادرة "GameMode" وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز "مقياس الإنترنت الثابت" الذي يمكّن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له، بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.
وتأتي مبادرة "GameMode" في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط