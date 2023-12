تحسّن أداء الألعاب الإلكترونية بـ 38% مقارنة مع الربع الثالث من 2022

وأوضح التقرير تصدّر شركتي "STC" و"موبايلي" قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 8 ألعاب وهي Call of Duty، وFIFA، وApex Legends، وVALORANT، وOVERWATCH2، وRocket League، وBattlefield، وHalo Infinite، فيما تقاسمت "STC" و"موبايلي" و"زين" صدارة القائمة في لعبة Among Us، بينما تصدرت شركة "STC" القائمة في 6 ألعاب وهي: Fortnite، وCounter Strike، وDota2، وWorld of Warcraft، وRainbow Six Siege، وLeague of Legends، وتصدّرت شركة "موبايلي" القائمة في لعبتي PUBG، وPUBG MOBILE.