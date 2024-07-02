تيك توك تتعاون مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية وتصبح منصة الترفيه الرسمية للبطولة

تضع المنصة على رأس أولوياتها، بناء جسور التواصل بين الجماهير واللاعبين عبر مختلف الثقافات والمناطق، وتُمكّن القدرات الابتكارية لدى تيك توك، صنّاع المحتوى للتركيز على البطولة من زوايا جديدة غير مسبوقة، وتقديمها إلى مجتمع الرياضات الإلكترونية بأنماط وأساليب مخصصة. كما تعزز المنصة تجربة الجمهور من خلال المحتوى الحصري الذي تقدمه. ولطالما كانت تيك توك سبّاقة للمساهمة في بناء مستقبل عصري لمحتوى ألعاب الفيديو عبر التطوير المستمر والتكيّف مع احتياجات مجتمع الرياضات الإلكترونية".