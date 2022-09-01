صاعقة رعدية تقتل شاباً وتصيب زوجته بحروق في جبل المقيصرة بمحايل

من جهة أخرى سجلت الشقيقتان كاملة ودليمة ناصر عسيري، واللتان تصادف مرورهما لحظة وقوع الحادث، موقفاً إنسانياً بعد أن وقفتا إلى جانب الزوجة وطفليها البراء (عامان) وإبراهيم ( 4 أعوام)، حيث كانوا في حالة من الهلع والخوف فضلاً عما تعانيه الأم من حروق ومرافقتهم أثناء نقلهم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى والبقاء معهم إلى حين وصول أسرة المصابة وأبنائها.