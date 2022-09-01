صاعقة رعدية تقتل شاباً وتصيب زوجته بحروق في جبل المقيصرة بمحايل

تسببت صاعقة رعدية تزامنت مع هطول الأمطار التي شهدتها محافظة محايل عسير، عصر اليوم، في وفاة شاب وإصابة زوجته بحروق بالغة، فيما نجا ابناهما.
وتفصيلاً، توفي شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وإصابة زوجته 28 عاماً بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة من جسدها بعد تعرضهما لصاعقة رعدية أثناء تنزههما برفقة طفليهما بجبل المقيصرة الذي يطل على محافظة محايل من كافة الجهات.
وجرى نقل الزوجة لمستشفى محايل العام وإدخال زوجها ثلاجة الموتى ريثما يتم استكمال الإجراءات المتبعة في تلك الحالات من الجهات المعنية التي باشرت الحادثة في حينها.
من جهة أخرى سجلت الشقيقتان كاملة ودليمة ناصر عسيري، واللتان تصادف مرورهما لحظة وقوع الحادث، موقفاً إنسانياً بعد أن وقفتا إلى جانب الزوجة وطفليها البراء (عامان) وإبراهيم ( 4 أعوام)، حيث كانوا في حالة من الهلع والخوف فضلاً عما تعانيه الأم من حروق ومرافقتهم أثناء نقلهم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى والبقاء معهم إلى حين وصول أسرة المصابة وأبنائها.