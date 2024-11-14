"أمانة الرياض" تتوج جهودها بست جوائز في مؤتمر تجربة العميل السعودية 2025

يذكر أن جائزة تجربة العميل السعودية تُنظَّم بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع “Awards International”، وتهدف إلى تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، وتشجيع تبني أفضل الممارسات العالمية وتحفيز الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية إستراتيجية، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، مما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.