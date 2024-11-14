"أمانة الرياض" تتوج جهودها بست جوائز في مؤتمر تجربة العميل السعودية 2025

حققت أمانة منطقة الرياض إنجازًا متميزًا بحصولها على ست جوائز في النسخة الثانية من مؤتمر جائزة تجربة العميل السعودية 2025، الذي أُقيم في 13 نوفمبر 2024 بفندق درة الرياض إنتركونتيننتال؛ الذي يهدف إلى تكريم الجهات والأفراد المتميزين في مجال تجربة العميل، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المملكة.
وجاءت الجوائز التي حصلت عليها الأمانة متنوعة للخدمات التي تقدمها، حيث حصلت الجائزة الذهبية في الاستفادة المثلى من معلومات العملاء وملاحظاتهم، والجائزة الذهبية لأفضل قائد تجربة عميل لعام 2025م، والجائزة الفضية لأفضل مركز اتصال والجائزة الفضية لأفضل تجربة عميل في خدمات الترفيه، والجائزة البرونزية لأفضل برنامج قياس في تجربة العميل، والجائزة البرونزية لأفضل تجربة لعملاء قطاع الأعمال.
يذكر أن جائزة تجربة العميل السعودية تُنظَّم بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع “Awards International”، وتهدف إلى تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، وتشجيع تبني أفضل الممارسات العالمية وتحفيز الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية إستراتيجية، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، مما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعكس هذا الإنجاز التزام أمانة منطقة الرياض بتقديم خدمات عالية الجودة والحرص على تلبية تطلعات المستفيدين، وتعزيز تجربة العميل في مختلف المجالات تنفيذا لاستراتيجيتها في بناء منظومة عمل متميزة، تقديم خدمات نوعية، تفعيل المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، وتعزيز التنمية الحضرية، البيئي في الرياض، بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص لتحسين تجربة العميل، والعمل على توفير كل ما يخدم المدينة والسكان والزوار؛ لتكون الرياض عامرة مزدهرة مستدامة.