"كبدك" تواصل المعارض التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الفيروسي

وشارك في فعاليات الرياض عضو الجمعية الدكتور عمر بن سليمان العجاجي، التي أقيمت في أربع مواقع، وأشاد بالحضور الكبير من الزور، وقال: إن ذلك يُثلج الصدر، مثنيًا على الجهود المقدمة، كما قدّم العديد من الجوائز للزوار.