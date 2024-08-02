"كبدك" تواصل المعارض التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الفيروسي

تواصل جمعية "كبدك" فعاليات المعارض التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الفيروسي الذي أقيم في سبع مناطق (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، الدمام، الباحة، الجوف، حائل).
وبدأت الفعاليات من يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، وتستمر لمدة عشرين يوماً تخللها العديد من المعارض التوعوية والتثقيفية علاوة على خدمة الكشف المبكر لفيروس (c) و(B).
وكان الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس الإدارة قد دشّن بالإمارة فعاليات "العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي"، تحت شعار "حان الوقت".
واطّلع أمير منطقة القصيم على المعرض المصاحب للفعاليات التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لأمراض الكبد الذي احتوى على التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، مستمعاً لشرح من مدير عام الجمعية مطلق الخمعلي، حيث أظهرت عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من (100) ألف مستفيد و (11) حالة زراعة كبد.
ولفت إلى أن الجمعية عملت على التوسع في البرامج التوعوية والتثقيفية بكافة مناطق المملكة.
وبارك أمير المنطقة انطلاقة فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الفيروسي.
وأشاد بالبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية خلال الفعاليات، بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل الأدوار التوعوية والعلاجية.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به الجمعية على مستوى المملكة من خلال دعم المرضى ومساندتهم وتقديم الدعم العلاجي والاجتماعي ومساعدة مرضى الكبد صحياً واجتماعياً ونفسياً وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين،
من جانبه، كشف نائب رئيس الجمعية الدكتور راشد أبا الخيل أن الفعاليات الهدف منها رفع الوعي والتثقيف للمتلقي من خلال البرامج التي أقيمت في أكثر من منطقة فضلاً عن الفحص الاستباقي لهدف الاطمئنان على الجميع.
وشارك في فعاليات الرياض عضو الجمعية الدكتور عمر بن سليمان العجاجي، التي أقيمت في أربع مواقع، وأشاد بالحضور الكبير من الزور، وقال: إن ذلك يُثلج الصدر، مثنيًا على الجهود المقدمة، كما قدّم العديد من الجوائز للزوار.