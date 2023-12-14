انهيار صخري يغلق طريق عقبة اخفة بين قرى ربيعة وبارق بعسير.. منذ يومين

وذكر عدد من الأهالي أن معاناتهم مع هذا الطريق متكرّرة منذ سنوات؛ حيث كان يتم استخدامه قبل مشروع السفلتة الذي لم يكتمل منذ ما يزيد على 30 عامًا؛ بسبب تكرار التعثر وتعاقب الشركات.