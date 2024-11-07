مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي

وتناول المجلس تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الثالث من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، مشيرًا إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 % في مؤشرات الأداء.