وزارة الصحة: أكثر من 44 ألف مستفيد من خدمات الطب المنزلي

وأوضحت الوزارة أنها قامت بزيادة عدد مستشفياتها التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، ليصل إلى 242 مستشفى في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ مبينة أن إجمالي عدد الزيارات المنزلية التي قامت الفِرَق الطبية بتنفيذها للمستفيدين، بلغ 83532 زيارة؛ حيث بلغ عدد القوى العاملة في أقسام الرعاية الصحية المنزلية 2697 كادرًا، منهم 418 طبيبًا، و171 أخصائيًّا اجتماعيًّا، و214 أخصائيًّا للعلاج الطبيعي، و1058 للتمريض، و87 أخصائي تغذية، و20 فنيًّا في العلاج التخصصي، و83 فني معلومات صحية؛ فيما بلغ عدد الفِرَق الطبية 505 فرق.