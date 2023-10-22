أبرزها من ولي العهد.. رسائل سعودية حاسمة لدعم القضية الفلسطينية في "طوفان الأقصى"

وفي قمة تاريخية هي الأولى بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة “آسيان”، اجتمع قادة وزعماء 16 دولة خليجية وآسيوية في الرياض، قال ولي العهد السعودي مخاطباً القادة المشاركين: "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكّد رفضنا القاطع استهداف المدنيين بأي شكلٍ من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".