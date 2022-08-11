"داركو العقارية" تدشن مقرها الجديد في عروس البحر الأحمر

وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي لداركو العقارية الدكتور عمر القحطاني أن تدشين مقر الشركة يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الذين نتشرف بخدمتهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم من خلال توفير منتجات سكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تتعلق بتملك المواطنين مساكنهم ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات.