"داركو العقارية" تدشن مقرها الجديد في عروس البحر الأحمر

شهدت مدينة جدة تدشين المقر الرئيسي لشركة داركو العقارية، وسط حضور أعضاء مجلس الإدارة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وشركاء النجاح من الجهات التمويلية والقطاع الخاص.
تضمن الحفل العديد من الفقرات المصاحبة واستعراض نشأة وتاريخ الشركة، وما وصلت له من إنجازات ونجاحات منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحاضر.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي لداركو العقارية الدكتور عمر القحطاني أن تدشين مقر الشركة يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الذين نتشرف بخدمتهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم من خلال توفير منتجات سكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تتعلق بتملك المواطنين مساكنهم ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات.
ورحّب الدكتور عمر بكافة العملاء لزيارة مقر الشركة والتعرّف على منتجاتها، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني .
الجدير بالذكر أن داركو العقارية تعد إحدى الشركات السعودية الكبرى في مجال التطوير العقاري، حيث قامت بتطوير أكثر من 3000 وحدة سكنية وحاصلة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 ولديها العديد من الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.