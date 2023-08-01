طيران ناس وتابي يعلنان توفير خدمة سداد قيمة الحجوزات على دفعات

وحصل طيران ناس، الشهر الماضي، على لقب رابع أفضل شركة طيران اقتصادي في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي من جائزة "سكاي تراكس" العالمية، والتي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، ويربط الطيران الاقتصادي الرائد أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية من خلال أسطوله المكون من 51 طائرة عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.