"مرور جدة" يكثّف الجهود لإيجاد مخارج للسيارات العالقة بطريق الحرمين

يعمل "مرور جدة"، في الوقت الحالي، على محاولة إيجاد مخارج للسيارات العالقة على طريق الحرمين، وفتح الصبات وخلق مخارج للسماح بإعادة حركة السير؛ حيث يتواجد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي ورئيس قسم السير بمرور جدة، على رأس فريق من رجال المرور.
يتزامن ذلك مع إعلان أمن الطرق، تحويل حركة طريق "مكة- جدة" السريع في الاتجاهين، وتحديدًا قبل كوبري مدينة الملك عبدالعزيز الطبية- الحرس الوطني؛ بسبب السيول المنقولة؛ فيما يتواصل العمل على تسيير وإعادة توجيه المركبات ومعالجة الطريق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جانبها، أعلنت أمانة محافظة جدة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية، ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة وتجاوزت كميتها 60 ملم.
وتواصل الأمانة أعمالها الميدانية لحين انتهاء الحالة المطرية بمشاركة نحو 2564 عاملًا وموظفًا ونحو 960 آلية ومعدة.
وأسفرت الجهود الميدانية، حتى الآن، عن سحب تجمعات المياه، ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية المستمرة في الهطول من صباح اليوم الخميس في عدد من المواقع؛ وذلك عبر فِرَق العمل الموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزًا للإسناد، وفي إطار الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.