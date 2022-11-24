"مرور جدة" يكثّف الجهود لإيجاد مخارج للسيارات العالقة بطريق الحرمين

وأسفرت الجهود الميدانية، حتى الآن، عن سحب تجمعات المياه، ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية المستمرة في الهطول من صباح اليوم الخميس في عدد من المواقع؛ وذلك عبر فِرَق العمل الموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزًا للإسناد، وفي إطار الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.