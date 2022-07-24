المدينة.. فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية لمرحلة الدبلوم للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي ١٤٤٤هـ.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د.عيد الردادي أن مواعيد التقديم ستكون ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ ٢٥ ذي الحجة ١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٣هـ للفترتين الصباحية والمسائية.
وبيّن الدكتور "الردادي" أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration سائلين الله التوفيق للجميع.