المدينة.. فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية لمرحلة الدبلوم للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي ١٤٤٤هـ.