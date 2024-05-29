‎كهاتين" تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "IENA"

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، مشاركتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "IENA".
وكان قد نظم المعرض برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وفعّلت الجمعية مشاركتها بجناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام، واستعرضت المبادرات والخدمات التي تقدمها للمستفيدين وبرامج التمكين التي تساهم بنقل الأبناء من الرعوية إلى الاستقلال بذاتهم.
وعروض مرئية عن مشروعات الجمعية التنموية، والأنشطة المتنوعة التي تنفذها للايتام وأسرهم من خلال مركزها الرئيسي في مكة المكرمة وفرعيها بالمدينة المنورة ومحافظة الطائف، وأثر ذلك في نجاحهم وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.
ووقّعت جمعية كهاتين خلال المؤتمر اتفاقيات تعاون وشراكه مع خمسة جهات مختلفة، تضمنت بعض الجهات التعليمية والتنموية والتدريبية بهدف تطوير قدرات مستفيديها والمساهمة في تطوير الأداء وتبادل الخبرات بين الطرفين، إضافة إلى توزيع هدايا رمزية و المطبوعات والمطويات التعريفية.
وشاهد الزوار العروض التقديمية وممارسات الجمعية في مسارات الإغاثة والتنمية والقبول المجتمعي،
وشهد جناح "كهاتين" إقبالاً مكثفاً من الحضور؛ حيث استقبل مدير عام الجمعية محمد آل مانع في افتتاح المعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي وعدداً من الشخصيات وقيادات الجهات الحكومية ومدراء الجمعيات المشاركة، والرئيس التنفيذي عام للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة الدكتور خالد الحسن.
ونوّه زوار جناح "كهاتين" بتجربة الجمعية في مجال رعاية الأيتام وبرامجها الريادية في تمكين المستفيدين بمهنية عالية عبر ابتكار برامج تطويرية تهدف الى صقل مواهب الأيتام ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم المستقبلية.