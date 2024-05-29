‎كهاتين" تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "IENA"

‎وشهد جناح "كهاتين" إقبالاً مكثفاً من الحضور؛ حيث استقبل مدير عام الجمعية محمد آل مانع في افتتاح المعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي وعدداً من الشخصيات وقيادات الجهات الحكومية ومدراء الجمعيات المشاركة، والرئيس التنفيذي عام للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة الدكتور خالد الحسن.