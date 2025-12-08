النموذج التنبّؤي المبتكر من عيادة جميل في MIT يعزز فرص الكشف المبكر عن سرطان الثدي في اليابان

الكشف المبكر لتحقيق نتائج صحية أفضل

إن سرطان الثدي هو إحدى أكثر أنواع السرطان انتشاراً لدى السيدات في اليابان، حيث سجلت إصاباته نسبة 23% من جميع حالات الأمراض السرطانية لديهن، حيث يُسجَّل سنوياً نحو 98,782 حالة إصابة بسرطان الثدي. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 16,000 امرأة تتوفى جرّاء المرض سنوياً. وفي المقابل، عند اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، تتجاوز نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 90%، ما يبرز بشكل واضح دور الاكتشاف المبكر في تحسين النتائج الصحية للمرضى.