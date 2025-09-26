جيلاني الشمراني لـ«سبق»: الضوابط الإعلامية الجديدة خطوة لحماية المجتمع من التخبيب الإعلامي وتزييف الواقع

وأشار "الشمراني" إلى أن واحدة من أبرز الدلالات لهذه الضوابط الأخيرة هي التصدي لظاهرة التخبيب الإعلامي الذي يمارسه بعض المستخدمين أو المعلنين عبر المنصات الرقمية، حيث يتم عرض أنماط حياة فاخرة مبالغ فيها مثل سيارات فارهة، طائرات خاصة، عطور باهظة أو مبالغ مالية ضخمة، وذلك بطريقة توحي بواقع غير حقيقي للجمهور. وبيّن أن هذا السلوك لا يعد مجرد تسويق أو ترفيه، بل هو إيهام وتزييف يؤثر على المتلقّي ويخلق فجوة بين الواقع والمحتوى المعروض، ويقود بعض المتابعين إلى تقليد تلك المظاهر دون إدراك للضرر الاجتماعي المترتب عليها.