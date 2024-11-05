من "نيودلهي" وصولاً إلى "عدن".. تآلف وانسجام عالمي تحت سماء حديقة السويدي

تمتاز المملكة العربية السعودية بتنوع ثقافي غني يعكس إرثها التاريخي وجغرافيتها الشاسعة، حيث تتداخل العادات والتقاليد وتتنوع من منطقة لأخرى، لتشكل لوحة فريدة تجمع بين الأصالة والتجدد، فمن الفنون الشعبية المتنوعة والملابس التراثية المميزة إلى المأكولات المتنوعة واللهجات المختلفة، تتناغم هذه التفاصيل لتبرز هوية ثقافية متكاملة، وفي ظل رؤية المملكة 2030، ازدادت المبادرات الثقافية والانفتاح على التبادل الحضاري، مما جعل السعودية وجهة تحتفي بتنوعها الداخلي وتعتز بإرثها العريق وترحب بثقافات العالم، لتكون بالفعل وطنًا للجميع، ومن هنا كانت بداية ليالي حديقة السويدي التي تجمع ثقافات مختلفة لتسع دول ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي".