نهاية حرب وبداية تنمية.. "العساف": فرصة تاريخية لليمنيين عبر "رحلة السلام السعودية"

وأبان أن صوت المملكة العربية السعودية كان واضحًا في المحافل الدولية وفي الخطاب الرسمي السعودي بأن الحل للأزمة في اليمن حل سياسي، ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية، وإن النجاح في ذلك يعد انتصارًا لليمن، واليوم أصبحت الفرصة مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة، وقد حان أن يستفيق اليمن من غفوته المؤقتة، وينهض من تلك الآلام، وينظر بعين الوطنية الواسعة نحو الأولويات الوطنية.