إتقان العقارية تطرح مزاد "مياسم" لـ11 منتجًا عقاريًّا في 8 شعبان بالرياض

أعلنت شركة إتقان العقارية عن موعد مزاد مياسم العلني الذي يضمّ 11 من الجواهر النفيسة من المنتجات العقاريّة المتميّزة في العاصمة الرياض، والمتعدّدة الاستخدامات، ما بين أراضٍ سكنيّة وتجارية، وقصور فخمة، وعمائر تجارية وسكنية في مواقع فريدة متوزّعة في نواحي مدينة الرياض وضواحيها؛ حيث تقدَّر مساحة المنتجات العقارية المعروضة بأكثر من 51 ألف متر مربع.
وفي التفاصيل: ستقام وقائع المزاد حضوريًّا في فندق هوليدي إن الرياض، يوم الثلاثاء الثامن من شهر شعبان لعام 1444هـ، الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس لعام 2023 بعد صلاة العصر مباشرة، كما سيتم نقله عبر البث المباشر بمنصات إتقان العقارية، كما سيتم تلقّي طلبات الاشتراك بالمزاد بدءًا من اليوم وحتي بدء وقائعه.
وبينت شركة إتقان العقارية أن في مقدمة العقارات المعروضة في مزاد مياسم أرضَ المونسية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30.557 ألف متر مربع، وتضم 18 قطعة سكنية وتجارية في شرق العاصمة الرياض، وبجوار أماكن حيوية، وعلى امتداد الطرق التي تعدّ شريانًا نابضًا ومحفزًا للمستثمرين.
وأضافت أن من المنتجات المعروضة في المزاد: منتجع المزاحمية الذي يقع على مساحة تقدر بــ6337 مترًا مربعًا وجهة السياحة الريفية بجوار العاصمة، كما يضم المزاد قصر النخيل الفريد على مساحة تقدر 4350 مترًا مربعًا بحي النخيل بشمال مدينة الرياض، أحد أهم الأحياء المميزة والهادئة والقريبة من المنشآت الحكومية المهمة والتجارية، وهو ما يجعله خيارًا استثنائيًّا في العاصمة الرياض.
ونوهت إلى أن مما يميز "مياسم" اشتمال المزاد على عمائر وفلل جاهزة، وبمناطق متفرقة من العاصمة هي: عمارة الريان والسلي وفلل النسيم وعمارة شبه الجزيرة والسعادة، وفلتي الربوة والنسيم، والتي تكتسب أهمية بجاهزيتها للإفراغ المباشر، وجني الأرباح والعوائد في أحياء العاصمة النابضة بالحراك الاقتصادي والسياحي، ونشاط بيع المنتجات السكنية والتجارية؛ اتّساقًا مع مشاريع وبرامج رؤية 2030.
ودعت شركة إتقان العقارية في ختام بيانها الصحفي، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "مياسم"؛ إلى المبادرة في تطبيق كافة الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد، كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم الموحد: "920001019"، أو عبر الجوال "050106030"، أو "0539647777"، سائلة الله للجميع التوفيق.