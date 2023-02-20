إتقان العقارية تطرح مزاد "مياسم" لـ11 منتجًا عقاريًّا في 8 شعبان بالرياض

وأضافت أن من المنتجات المعروضة في المزاد: منتجع المزاحمية الذي يقع على مساحة تقدر بــ6337 مترًا مربعًا وجهة السياحة الريفية بجوار العاصمة، كما يضم المزاد قصر النخيل الفريد على مساحة تقدر 4350 مترًا مربعًا بحي النخيل بشمال مدينة الرياض، أحد أهم الأحياء المميزة والهادئة والقريبة من المنشآت الحكومية المهمة والتجارية، وهو ما يجعله خيارًا استثنائيًّا في العاصمة الرياض.