أمير الباحة يفتتح ويدشن عدداً من المشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية بـ"القرى"

واصل الأمير الدكتور حسام بن سعود عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، جولات التفقدية لمحافظات المنطقة، حيث قام اليوم بزيارة لمحافظة القرى التقى خلالها بالمواطنين واطلع على سير العمل ودشن وافتتح عددًا من المبادرات المجتمعية والمشروعات التنموية في المحافظة.
والتقى خلال الزيارة بمشايخ القبائل وأهالي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية.
وألقى محافظ القرى عبدالله الدامر كلمة ثمن فيها لأمير منطقة الباحة هذه الزيارة التفقدية لتلمس احتياجات المواطنين والوقوف على سير العمل.
بعد ذلك، استقبل أمير المنطقة جمعًا من الأهالي, واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بدراستها وسرعة إنجازها.
إثر ذلك، افتتح الأمير حسام بن سعود عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة شملت مشروع معيض بن رداد لغسيل الكلى بمستشفى القرى العام بقيمة 5 ملايين ريال، ومشاريع إيصال وإحلال الخدمة الكهربائية لعدد من المواقع بالمحافظة شملت تعزيز موثوقية الشبكات وتحويلها من هوائية إلى أرضية وإطلاق التيار الكهربائي بمخطط الإسكان في المحافظة وإيصال الخدمة الكهربائية لعدد من المواقع الهامة بقيمة بلغت 92 مليون ريال، وتدشين جمعية سهم للخدمات الإنسانية.
ثم شاهد عرضاً مرئياً عن المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ومراحل إنجازها، شملت مشروع طريق العقيق – القرى بمبلغ 500 مليون ريال، وقدم مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوج بالمنطقة المهندس مسفر المالكي شرحًا عن مراحل تنفيذ المشروع الذي وصل مرحلته الثالثة بطول إجمالي بلغ ٤٦ كم، مستعرضاً نسبة الإنجاز والتحديات، مبيناً أهمية هذا المشروع الذي سيربط الجهة الشمالية من منطقة الباحة مع شرقها بمحافظة العقيق، ويسهم في الوصول والربط مع مطار الملك سعود وجامعة الباحة، فيما وجه سموه الكريم بالالتزام بالوقت المحدد لانتهاء المشروع برفع وتيرة العمل بما يتناسب مع ذلك.
كما اطلع أمير الباحة على مشروع مدينة البن التنموية في مركز معشوقة بقيمة بلغت 122 مليون ريال، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بنحو 2000 طن، وتقع على مساحة إجمالية بلغت 1.600.000 متر مربع وبطاقة تشغيلية تستهدف توفير 1000 فرصة وظيفية وزراعة 300.000 شجرة بن ومشروع نقل الورش من مدخل المحافظة إلى الموقع المخصص لها. إلى جانب مشروع تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة وخزانات المياه بقيمة 155 مليون ريال.
عقب ذلك، دشن أمير المنطقة عددًا من المبادرات المجتمعية، تضمنت مبادرة القرى الخضراء لتشجير الجزيرة الوسطية تشمل زراعة 5000 شجرة، ومبادرة الكفاءات الطموحة بقيمة 600 ألف ريال، ومبادرة مسيرة عطاء بمبلغ واحد مليون ريال.
من جانب آخر، قام أمير منطقة الباحة بزيارة لمنزل شيخ قبيلتي بني عدوان وبني حرير سعيد بن جمعان السبيحي.
والتقى خلال زيارته عددًا من أهالي قبيلتي بني عدوان وبني حرير، الذين ثمنوا لسموه هذه الزيارة.