أمير الباحة يفتتح ويدشن عدداً من المشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية بـ"القرى"

ثم شاهد عرضاً مرئياً عن المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ومراحل إنجازها، شملت مشروع طريق العقيق – القرى بمبلغ 500 مليون ريال، وقدم مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوج بالمنطقة المهندس مسفر المالكي شرحًا عن مراحل تنفيذ المشروع الذي وصل مرحلته الثالثة بطول إجمالي بلغ ٤٦ كم، مستعرضاً نسبة الإنجاز والتحديات، مبيناً أهمية هذا المشروع الذي سيربط الجهة الشمالية من منطقة الباحة مع شرقها بمحافظة العقيق، ويسهم في الوصول والربط مع مطار الملك سعود وجامعة الباحة، فيما وجه سموه الكريم بالالتزام بالوقت المحدد لانتهاء المشروع برفع وتيرة العمل بما يتناسب مع ذلك.