وزير الدفاع: في يوم التأسيس نستذكر تضحيات شهداء الوطن الأبرار وجنوده البواسل

وأكد أن ذكرى يوم التأسيس تُجسد عراقة الدولة السعودية وعمقها التاريخي والحضاري والثقافي، منذ قيام الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وصولاً لهذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي نعيش فيه تطورًا وازدهارًا وفق رؤية طموحة تستند على إرث تاريخي كبير أسس لهذا الوطن مكانة عالمية في جميع المجالات ليواصل ترسيخ ريادته وثقله إقليميًّا ودوليًّا.