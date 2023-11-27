"التجارة" تٌشهر بالمقيم الإيراني "حنيف طه فروزش" لارتكابه جريمة التستر بالمتاجرة في الزعفران

شهرت وزارة التجارة بالمقيم "حنيف طه فروزش" إيراني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX4254) إثر ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط تجارة الزعفران بمنطقة القصيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط ممارسة المخالف لنشاط تجاري دون ترخيص ومزاولته تجارة بيع وتسويق منتجات الزعفران لحسابه الخاص، وبناءً عليه تمت إحالته إلى القضاء وصدر بحقه حكم بثبوت ارتكاب جريمة التستر.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم المتضمن عقوبة السجن لمدة شهر ، وفرض غرامة مالية، بالإضافة إلى استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.