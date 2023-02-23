في ذكرى التأسيس.. "مهدي": هذه قصة ملوك السعودية مع النفط

ويمضي "مهدي" راصدًا، ويقول: "ازدهرت الدولة السعودية اقتصادياً في عهد المؤسس عبدالعزيز آل سعود (ابن سعود)، الذي أعدّه أحد أعظم ملوك العرب، وهذا ليس من باب المجاملة السياسية، ولكن مَن يقرأ كيف كان ابن سعود تقدمياً من أجل بناء دولته، وكيف واجه بسبب هذه التقدمية معارضةً داخلية قوية من التيار المتشدد دينياً، لا يملك سوى احترام ما فعله.. الملك عبدالعزيز كان يبحث عن مصدر مستدام للتمويل، لأن الإنسان في دولة مدنية حديثة مثل التي أنشأها ابن سعود في عام 1932، ولاؤه الاقتصادي قد يكون أعلى من ولائه السياسي، ومن هنا كان ابن سعود منفتحاً على السماح للأجانب بالحصول على امتيازات النفط. هذه الخطوة كذلك لاقت معارضة من شخصيات بارزة دينياً في المجتمع لم يكونوا راضين عن دخول غير المسلمين للتنقيب واستغلال ثروات أرض العرب".