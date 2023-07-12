شملت معظم المناطق.. "سكني" يتيح نحو 6 آلاف قطعة أرض خلال النصف الأول من 2023

كما أتاح "سكني" 168 أرض في منطقة القصيم، و161 قطعة أرض في محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، و100 قطعة في محافظة حبونا بمنطقة نجران، و182 قطعة أرض في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، و128 قطعة أرض في منطقة حائل توزعت على محافظات: (موقق- 65 قطعة، وسميراء- 40 أرض، والغزالة 23 قطعة أرض)، و40 قطعة أرض في جازان والباحة.