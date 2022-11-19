"أمير الرياض" يرعى حفل تخرج برنامج الزمالة لأكاديمية سليمان الحبيب

يرعى، غدًا، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض؛ حفل أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، الخاص بتخريج طلاب برامج الزمالة والدبلومات، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز التميز البحثي، والتي يصل إجمالي مجموع جوائزها لنحو مليون وخمسمائة ألف ريال.
وبهذه المناسبة عبّر الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن عميق شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل التخرج، وتكريمه للباحثين، وذلك في إطار اهتمام سموه المعهود بالقطاع الطبي العام والخاص، والذي يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين.
وقال الدكتور الحبيب: إن المجموعة تحرص دومًا على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمات الصحية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وفي سبيل تحقيق ذلك تم تدشين أكاديمية متخصصة في التعليم والتدريب الطبي، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة مثالية ونموذجية للتحصيل الأكاديمي وفقًا لأعلى المعايير العلمية والعالمية.
وأضاف: مما لا شك فيه أن هذه النخبة من الخريجين والباحثين، هم ثمرة ونتاج لجهود القائمين على أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، ونثق في أنهم بإذن الله سيسهمون في التطوير والارتقاء بالرعاية الصحية والبحوث العلمية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واختتم الدكتور الحبيب حديثه بالقول: إن المجموعة تعمل على مستويات كثيرة في إطار مسؤولياتها المجتمعية؛ فهي تواصل أنشطتها لخلق المزيد من فرص العمل والتدريب للكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، بالإضافة للجهد المميز الذي يتم عبر الأكاديمية، والتي أطلقت "27" برنامج زمالة ودبلومة في تخصصات مختلفة، كما قامت بتأهيل أكثر من "2000" ممارس صحي، وقبلت مئات الدارسين في برنامج الزمالة، بالشراكة مع "18" جامعة محلية ودولية، بالإضافة إلى توليها إصدار 4 أعداد من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة، بجانب التعاون مع "هدف" لتأهيل خريجي كليات العلوم وطب الأسنان، من خلال برنامج "مساعد طبيب الأسنان"، وبرنامج "تمهير وهمة" وبرامج التدريب المنتهية بالتوظيف.