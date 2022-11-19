"أمير الرياض" يرعى حفل تخرج برنامج الزمالة لأكاديمية سليمان الحبيب

واختتم الدكتور الحبيب حديثه بالقول: إن المجموعة تعمل على مستويات كثيرة في إطار مسؤولياتها المجتمعية؛ فهي تواصل أنشطتها لخلق المزيد من فرص العمل والتدريب للكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، بالإضافة للجهد المميز الذي يتم عبر الأكاديمية، والتي أطلقت "27" برنامج زمالة ودبلومة في تخصصات مختلفة، كما قامت بتأهيل أكثر من "2000" ممارس صحي، وقبلت مئات الدارسين في برنامج الزمالة، بالشراكة مع "18" جامعة محلية ودولية، بالإضافة إلى توليها إصدار 4 أعداد من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة، بجانب التعاون مع "هدف" لتأهيل خريجي كليات العلوم وطب الأسنان، من خلال برنامج "مساعد طبيب الأسنان"، وبرنامج "تمهير وهمة" وبرامج التدريب المنتهية بالتوظيف.