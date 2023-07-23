انطلاق النسخة الخامسة من مُلتقى "طويق للنحت" مطلع 2024

أعلن برنامجُ "الرياض آرت"، اليوم الأحد، إطلاقَ النسخة الخامسة من ملتقى "طويق للنحت"، خلال الفترة من 14 يناير حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار "أبعاد متحركة".
ومن المقرّر أن يجمع الملتقى نخبة من فناني النحت من المملكة ومختلف أنحاء العالم؛ لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة، لتكون جزءًا من المشهد الفني الثقافي للعاصمة الرياض.
وكشف البرنامج عن بدء استقبال طلبات الفنانين للمشاركة في النسخة "الخامسة" من الملتقى، ابتداءً من الأحد 23 يوليو 2023م حتى 31 أغسطس 2023م، والذي يعدّ أحد مشروعات برنامج "الرياض آرت"، وأحد مشروعات الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيّده الله، في 19 مارس 2019م، بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله.
ويضمّ مُلتقى "طويق للنحت"، لجنة مستقلّة من الخبراء والمختصين في مجالات الفن والنحت، تعمل على مراجعة المشاركات المتقدمة وتقييمها واختيار القائمة النهائية المشاركة من الفنانين.
وتضمّ اللجنة: النحاتة والمساعد في كلية الفنون والتصميم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة خلود البقمي، والفنانة والمهندسة المعمارية المتخصصة في جذور الهوية المعمارية للتراث السعودي شريكة مؤسّسة لـ"سين آركتكتس" و"أم سليم كوليكتيف"، نجود السديري، والقيّم الفني المشارك لملتقى طويق للنحت 2024 النحات والمساعد في التربية الفنية بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد الجبرين، والقيّم الفني والمؤرخ في مجال الفنون وأحد قيادات "معرض كورتالد" بجامعة "كامبريدج" ومؤسسة "هنري مور" في المملكة المتحدة، سيباستيانو باراسي، والقيم الفني لملتقى طويق للنحت 2024 رئيس لجنة التحكيم في الملتقى، ماريك وولينسكي.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج "الرياض آرت"، المهندس خالد بن عبد الله الهزاني: إن أعمال وفعاليات ملتقى طويق للنحت تُمثل جزءًا من برنامج "الرياض آرت" الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة سكّان وزوّار المدينة وإشاعة الفرح والبهجة في حياتهم اليومية.
وأوضح المهندس خالد الهزّاني أن ملتقى "طويق للنحت" يهدف إلى تشجيع الفنّانين والنحاتين من كل أرجاء العالم على صناعة أعمال فنية مستدامة تساهم في تطوير وإثراء مدينة الرياض؛ حيث يعدّ الملتقى أحد المشروعات الثرية التي تسهم في تمكين المواهب الوطنية والعالمية، وترسيخ أثرهم في المشهد الثقافي لعاصمة المملكة.
وأضاف "الهزاني" أن جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، ستُشاهد بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض.
يذكر أن النسخ السابقة من ملتقى "طويق للنحت" شهدت مشاركات واسعة من الفنانين والزوّار؛ حيث بلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 90 نحاتًا محليًّا وعالميًّا؛ مما يعكس أهمية الملتقى في مشهد النحت العالمي.