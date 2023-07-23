انطلاق النسخة الخامسة من مُلتقى "طويق للنحت" مطلع 2024

وكشف البرنامج عن بدء استقبال طلبات الفنانين للمشاركة في النسخة "الخامسة" من الملتقى، ابتداءً من الأحد 23 يوليو 2023م حتى 31 أغسطس 2023م، والذي يعدّ أحد مشروعات برنامج "الرياض آرت"، وأحد مشروعات الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيّده الله، في 19 مارس 2019م، بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله.