القصيم.. مهرجان بريدة للتمور ينعش أسواق ومحلات بيع التمور

سجّلت أسواق بيع التمور بمنطقة القصيم، نشاطًا لافتًا في حركة البيع والشراء، وسط اعتدال في أسعار التمور؛ حيث سجلت محالّ بيع التمور بمدينة بريدة انتعاشًا كبيرًا في المبيعات وحركة تسويقية نشطة من قِبَل المستهلكين، والتي تأتي بالتزامن مع انطلاقة مهرجان بريدة للتمور الذي يعد التظاهرة الاقتصادية الأكبر للتمور على مستوى المملكة.