استحقاق مدعوم من "ناسا".. 220 وسام في برنامج "جلوب" البيئي لـ"تعليم جازان"

ويُعد برنامج "جلوب" البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بالتعاون مع المؤسسات التربوية، ومن ضمنها وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من: العلوم، واللغة الإنجليزية، والحاسب، والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.