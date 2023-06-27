متحدث الصحة: الحالة العامة للحجاج مطمئنة ولم نرصد أي أمراض أو تفشيات

وحث متحدث الصحة الحجاج على ارتداء الكمامات بالذات في الأماكن التي فيها أعداد كبيرة من الأشخاص سواء في المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف مهم جداً ارتداؤها للوقاية وعدم انتقال العدوى وفي الأيام القادمة يجب على الحاج أن ينتبه لوجبة الغداء الذي معه أن لا يكون الطعام محفوظاً لمدة طويلة ولا يخزنها مدة طويلة ثم يعود إلى استخدامها فهذا مضر جداً قد تكون فيها الميكروبات التي تسبب نزلات معوية والتهابات لا قدر الله.