"إكس بي لمستقبل الموسيقى" يطلق مسابقة "ستورم شيكر" للدي جي لاكتشاف المواهب السعودية والعربية

وقال مات ديكس، المدير التنفيذي للمواهب الموسيقية في مدل بيست "يتسع المشهد المحلي كل يوم، وأحد أهم أسباب ذلك هو هذه المواهب التي ترتقي إلى مستوى التحدي وتنجح في تقديم أداءها أمام الجمهور. إن ستورم شيكر هي وسيلتنا ﻻكتشاف المواهب الجديدة، وتشجيع فناني المستقبل، وتعزيز اتساع المشهد الموسيقي عاماً بعد عام."