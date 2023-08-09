"إكس بي لمستقبل الموسيقى" يطلق مسابقة "ستورم شيكر" للدي جي لاكتشاف المواهب السعودية والعربية

أعلن مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، الفعالية الموسيقية السنوية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق نسخة هذا العام 2023 من مسابقة "ستورم شيكر" لاكتشاف فنان الدي جي الأكثر تميزاً في السعودية والمنطقة.
و"ستورم شيكر" هي مسابقة دي جي مثيرة مصممة لاكتشاف المواهب الفريدة، من بين فناني الدي جي الطامحين لعرض مهاراتهم وتحقيق أحلامهم باقتناص جائزة العمر، والحصول على فرصة للأداء في مهرجان "ساوندستورم" المرموق الذي تنظمه شركة مدل بيست الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي، ما يمنحهم منصة للتألق ودخول المشهد الموسيقي العالمي.
وقالت الفنانة الفائزة بالعام الماضي، جوج، واصفة تجربتها في مسابقة "ستورم شيكر" عام 2022 "لقد كانت تجربة مذهلة، من الممتع أن أجذب الناس إلى الموسيقى التي أعزفها، وإلى الكثير من الحفلات القادمة التي سأشارك فيها".
وترحب المسابقة بفناني الدي جي من السعودية وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم عروضهم الموسيقية المميزة. وستقوم لجنة من المحكمين المرموقين، تضم خبراء مخضرمين في الصناعة وفناني دي جي كبار ومنتجين، بتقييم كل مشاركة بناءً على عوامل الإبداع والبراعة التقنية والأصالة وتفاعل الجمهور.
وقال مات ديكس، المدير التنفيذي للمواهب الموسيقية في مدل بيست "يتسع المشهد المحلي كل يوم، وأحد أهم أسباب ذلك هو هذه المواهب التي ترتقي إلى مستوى التحدي وتنجح في تقديم أداءها أمام الجمهور. إن ستورم شيكر هي وسيلتنا ﻻكتشاف المواهب الجديدة، وتشجيع فناني المستقبل، وتعزيز اتساع المشهد الموسيقي عاماً بعد عام."
وسيحصل الفائز النهائي في مسابقة "ستورم شيكر" الكبرى على فرصة لتقديم أداء حي في مهرجان ساوندستورم أمام الآلاف من رواد المهرجان والتواجد على المسرح مع بعض من أكبر الأسماء في القطاع، كما تقدم كل من بيركلي أبو ظبي ودي جي كورنر وبانجايا هدايا خاصة بالفائز النهائي.
وتصدر فنانون مثل برونو مارس ودي جي خالد وبوست مالون المشهد في مهرجان العام الماضي الذي استمر ثلاثة أيام وحضره جمهور زاد على 600 ألف شخص.
وفترة التقديم في مسابقة ستورم شيكر لهذا العام مفتوحة الآن وحتى يوم 24 أغسطس. ويمكن لفناني الدي جي الطامحين لإبراز مواهبهم، انتهاز هذه الفرصة الرائعة ليكونوا جزءً من الموجة الكبيرة القادمة في الموسيقى الإلكترونية، وتقديم إبداعهم الموسيقي عبر الرابط .