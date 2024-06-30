"الخريجي": مسيرة تمكين المرأة في المملكة شهدت خطوات فعالة وملموسة في مختلف المجالات

وألقى نائب وزير الخارجية كلمة في الندوة أكد فيها أهمية وجود المرأة في السلك الدبلوماسي، مشيراً إلى أن مسيرة تمكين المرأة في المملكة شهدت خطوات فعالة وملموسة في مختلف المجالات، في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وفي إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، موضحاً أن مجال العمل الدبلوماسي كان له نصيب من تمكين المرأة السعودية، فالمرأة السعودية اليوم سفيرة، وقيادية في منظمات وهيئات دولية، ومفَاوِضة في المجال الدولي، ومعنية في إدارة ملفات سياسية ودولية مهمة، وممثلة للوطن في البعثات الخارجية في الوفود الرسمية، ودبلوماسية ذات كفاءة واقتدار.