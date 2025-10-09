إطلاق أول صندوق استثماري للأزياء في المملكة بـ300 مليون ريال

أعلن الصندوق الثقافي، بالتعاون مع شركة "ميراك كابيتال"، عن تأسيس أول صندوق ملكية خاصة مخصص لقطاع الأزياء في المملكة، بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال سعودي (نحو 80 مليون دولار أمريكي)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدعم الصناعات الإبداعية السعودية.
وسيتولى إدارة الصندوق شركة "ميراك كابيتال"، بمشاركة الصندوق الثقافي كمستثمر رئيسي، فيما تواصل هيئة الأزياء دورها كممكن رئيسي للنمو عبر شراكات استراتيجية تربط العلامات السعودية بالفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا.
وأكد ماجد بن المحسن الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، أن إطلاق هذا الصندوق يمثل خطوة نوعية لبناء صناعة أزياء سعودية مستدامة وتنافسية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الموهوبين والمنشآت في القطاع، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن جهود الصندوق الثقافي لدعم القطاعات الإبداعية وخلق فرص استثمارية واعدة تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أشار بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، إلى أن القطاع يعيش تحوّلًا نوعيًا مدفوعًا بالإبداع والنمو السريع، مؤكدًا أن المملكة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في الأزياء، مع برامج مثل "100 براند سعودي" والصندوق الجديد، التي تسهم في تعزيز حضور العلامات السعودية عالميًا.
وأوضح عبدالله التمامي، الرئيس التنفيذي لـ"ميراك كابيتال"، أن هذا الصندوق يمثل محطة محورية في دعم المواهب السعودية وإبراز الهوية الثقافية من خلال منصات التجارة الإلكترونية والتصاميم العصرية، ما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في الصناعات الإبداعية.
وجاء الإعلان عن الصندوق خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة كأول مؤتمر دولي يُعنى بالثقافة كرافد اقتصادي وقطاع جاذب للاستثمار، ضمن جهود تعزيز نمو الصناعات الثقافية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030.