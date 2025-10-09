إطلاق أول صندوق استثماري للأزياء في المملكة بـ300 مليون ريال

من جانبه، أشار بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، إلى أن القطاع يعيش تحوّلًا نوعيًا مدفوعًا بالإبداع والنمو السريع، مؤكدًا أن المملكة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في الأزياء، مع برامج مثل "100 براند سعودي" والصندوق الجديد، التي تسهم في تعزيز حضور العلامات السعودية عالميًا.