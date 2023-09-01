هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم عروضًا للفنون الأرجنتينية في الرياض.. أكتوبر المقبل

وستُنظم الهيئة عشرة عروض أدائية أرجنتينية تتضمن لوحاتٍ متعددة، من بينها عرض سندريلا، وأليس في بلاد العجائب، والخفة العظيمة وغيرها من العروض، بحيث سيُقام أول عرضٍ منها يوم الثلاثاء الثالث من أكتوبر، ويستمر حتى التاسع من شهر ديسمبر المقبل على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض، وتستغرق مدة كل عرض خمسة أيام في الأسبوع على مدار عشرة أسابيع، وتهدف الفعالية إلى جذب ما لا يقل عن عشرة آلاف زائر من مختلف الفئات العمرية طوال مدة العرض، مما يعزز دور العروض في تقديم الثقافات العالمية في قوالب احتفاليةٍ وشيّقة.