"صحة حائل" توفّر لقاح "كوفيد-19" المطور للوقاية من مضاعفات كورونا

وفّرت صحةُ حائل، بالتعاون تجمع حائل الصحي، لقاحَ "كوفيد-19" المطور للوقاية من مضاعفات كورونا، مشيرةً إلى أن فعالية لقاح كورونا المطوّر تشمل المتحورات السائدة، ومتاح للفئة العمرية 18 عامًا فأكبر، ويُنْصَح به للفئات الأكثر عرضةً للإصابة، كما يتوفّر ضمن المبادرة الصحية التي تقيمها صحةُ حائل للتوعية بالأمراض المعدية وطرق انتقالها ومكافحتها والوقاية منها؛ منها: لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح الحزام الناري، ولقاح الورم الحليمي، للزوار في "العثيم مول".