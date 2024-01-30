"صحة حائل" توفّر لقاح "كوفيد-19" المطور للوقاية من مضاعفات كورونا

وفّرت صحةُ حائل، بالتعاون تجمع حائل الصحي، لقاحَ "كوفيد-19" المطور للوقاية من مضاعفات كورونا، مشيرةً إلى أن فعالية لقاح كورونا المطوّر تشمل المتحورات السائدة، ومتاح للفئة العمرية 18 عامًا فأكبر، ويُنْصَح به للفئات الأكثر عرضةً للإصابة، كما يتوفّر ضمن المبادرة الصحية التي تقيمها صحةُ حائل للتوعية بالأمراض المعدية وطرق انتقالها ومكافحتها والوقاية منها؛ منها: لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح الحزام الناري، ولقاح الورم الحليمي، للزوار في "العثيم مول".
يُذكَر أن صحة حائل أطلقت الأسبوع الماضي المبادرةَ الصحية للتوعية بالأمراض المعدية، وطرق انتقالها، ومكافحتها والوقاية منها، بمشاركة تجمع حائل الصحي، وجمعية سفانة الصحية، ومركز الأزمات والكوارث، والتطوع الصحي.
وتهدف المبادرة إلى حماية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض المعدية، وتستهدف جميع فئات المجتمع، وتقام كل ثلاثة أيام من كل أسبوع، وتستمرّ لمدة شهر كامل، مشيرةً إلى أنّ الأمراض المعدية السارية تنتج غالبًا بسبب قصور الوعي لبعض الفئات من الأفراد حيال اتّخاذ الإجراءات والاحتياطات الصحية اللازمة.