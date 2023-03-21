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آل إبراهيم: "العربية" كانت منذ البداية قرارًا سعوديًا قبل أن تكون مجرد مشروعٍ إعلامي

احتفلت بعيدها العشرين في العاصمة الرياض.. وأعلنت إطلاق بث قناتها الإذاعية FM