قصص لأطباء سعوديين أعادوا المرضى من "الميئوس منها" إلى حياة جديدة

وقال الطبيب: "الفتى يبلغ 16 سنة، ويعاني ضمورًا، وتطورت الحالة؛ إذ لا يستطيع الجلوس لفترات طويلة، وكان مستلقيًا على ظهره معظم وقته، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمريض، وقررنا إجراء العملية التي كان الهدف منها أن نساعده على الجلوس بدون أي ألم، وتم إجراء العملية، وظل المريض بعدها شهرين في المستشفى، والحمد لله الآن يستطيع المريض الجلوس بدون أي مشكلة".