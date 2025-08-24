سناب شات يجمع ملايين السعوديين في اليوم الوطني السعودي ويكشف عن فرص مضاعفة للعلامات التجارية في 2025

مع كل لحظة من لحظات اليوم الوطني السعودي ، ملايين السعوديين يوثّقون فخرهم الوطني بعدسات سناب شات، ليتحوّل التطبيق إلى مرآة نابضة بروح المناسبة، ومنصة تفاعلية جمعت المجتمع في أجواء من الفرح والانتماء.
تشير بيانات "سناب شات" إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا في المملكة تجاوز 25 مليونًا، بمتوسط فتح للتطبيق يصل إلى 50 مرة يوميًا. هذه الأرقام تجعل المنصة مكوّنًا أصيلًا في تفاصيل الحياة اليومية للشباب والعائلات السعودية، ووجهة رئيسية للتعبير عن الهوية الوطنية.
وقالت عهود العريفي، مديرة التسويق في "سناب شات" السعودية: "هذه الأرقام تعكس مكانة سناب شات كجزء من حياة السعوديين اليومية، حيث يتحوّل من مجرد تطبيق إلى مساحة حقيقية للتواصل والإبداع ومشاركة الفخر الوطني."
خلال اليوم الوطني 2024، شهدت المنصة حملات إعلانية تركت بصمتها على الجمهور، وحققت نتائج لافتة:
● Faces: أطلقت حملة عدسات تفاعلية جذبت 4.9 مليون مستخدم. المثير أن 70% من هذا الوصول جاء بشكل مكتسب عبر المشاركات، ما يعكس قوة المحتوى في الانتشار العضوي. النتيجة كانت ارتفاعًا ملحوظًا في تفضيل العلامة (+9 نقاط) وزيادة في نية الشراء (+8 نقاط).
● Priorin: استثمرت في عدسة واقع معزز ربطت قوة الشعر بالفخر الوطني. الحملة حققت 3 ملايين مستخدم، وأكثر من 103 آلاف مشاركة، بمتوسط وقت لعب بلغ 10 ثوانٍ.
● Aromatic: رفعت ميزانيتها بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، لكن العائد فاق التوقعات بعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بلغ 6.52، ونمو في المشتريات بنسبة 118% وقيمتها بنسبة 132%.
● Metro Bazil: اعتمدت على صناع المحتوى المحليين وأدوات تحسين الأداء الذكية، ما ساعدها على مضاعفة عوائدها الإعلانية.
موسم الصيف يُعد محطة أساسية لاختبار الأفكار والرسائل قبل إطلاق الحملات الكبرى في اليوم الوطني. فهو بمثابة مختبر إبداعي يتيح للعلامات التجارية تجربة عدسات الواقع المعزز، التعاون مع المؤثرين المحليين، وتحليل ردود فعل الجمهور بشكل فوري، لضمان حملات أقوى وأكثر تأثيرًا في سبتمبر.
وتقول العريفي: "الصيف بشكل عام هو أفضل فرصة للشركات لتجربة ابتكاراتها الإعلانية. ما يتم اختباره قبل اليوم الوطني سيكون الوقود لحملات أكثر عمقًا وتأثيرًا في اليوم الوطني."
نجاح الحملات على "سناب شات" لا يرتبط بالتقنية وحدها، بل بقدرتها على التماهي مع الثقافة المحلية. فوفقًا للمنصة، فإن الجمع بين تقنيات مثل الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي وبين عناصر الهوية السعودية، هو ما يجعل التجارب أكثر أصالة وقربًا من الجمهور.
الحضور القوي لـ"سناب شات" يتماشى مع مسار التحول الرقمي في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية للابتكار والإبداع. ومع وصول نسبة انتشار الإنترنت إلى 99%، واعتماد الشباب بشكل متزايد على التطبيقات للتواصل والترفيه والتسوق، أصبح التطبيق مكونًا رئيسيًا من النسيج الرقمي والاجتماعي.
واختتمت العريفي تصريحها بقولها: "اليوم الوطني لم يعد حدثًا يُحتفل به في مكان واحد، بل قصة يعيشها كل سعودي ويشاركها مع العالم عبر سناب شات."
ومع اقتراب اليوم الوطني 2025، تستعد المنصة لتكون مرة أخرى الفضاء الذي يجمع السعوديين، ويحوّل الفخر الوطني إلى تجارب رقمية حيّة تعكس طموحات المملكة ورؤيتها للمستقبل.