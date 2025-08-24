سناب شات يجمع ملايين السعوديين في اليوم الوطني السعودي ويكشف عن فرص مضاعفة للعلامات التجارية في 2025

خلال اليوم الوطني 2024، شهدت المنصة حملات إعلانية تركت بصمتها على الجمهور، وحققت نتائج لافتة:

● Faces: أطلقت حملة عدسات تفاعلية جذبت 4.9 مليون مستخدم. المثير أن 70% من هذا الوصول جاء بشكل مكتسب عبر المشاركات، ما يعكس قوة المحتوى في الانتشار العضوي. النتيجة كانت ارتفاعًا ملحوظًا في تفضيل العلامة (+9 نقاط) وزيادة في نية الشراء (+8 نقاط).

● Priorin: استثمرت في عدسة واقع معزز ربطت قوة الشعر بالفخر الوطني. الحملة حققت 3 ملايين مستخدم، وأكثر من 103 آلاف مشاركة، بمتوسط وقت لعب بلغ 10 ثوانٍ.

● Aromatic: رفعت ميزانيتها بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، لكن العائد فاق التوقعات بعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بلغ 6.52، ونمو في المشتريات بنسبة 118% وقيمتها بنسبة 132%.

● Metro Bazil: اعتمدت على صناع المحتوى المحليين وأدوات تحسين الأداء الذكية، ما ساعدها على مضاعفة عوائدها الإعلانية.