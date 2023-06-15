بصمة ولدن للاستثمار تعلنان عن نجاح مزاد مخطط رؤيا بإجمالي مبيعات تجاوزت 450 مليون ريال

وسط حضور مميز من المطورين ونخبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين البارزين في السوق العقاري في المملكة، أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات وشركة لدن للاستثمار، نجاح مزاد مخطط رؤيا في حي الرمال بمدينة الرياض للمطور شركة لدن للاستثمار؛ حيث بلغت مبيعات المزاد 450,402,954 ريالًا سعوديًّا، وتم بيع ما نسبته 71% من قطع المخطط، وذلك يوم "الثلاثاء" 24 / 1 / 1444هـ الموافق 13 / 06 /2023م، في قاعة أروما شمال مدينة الرياض.