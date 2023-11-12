بعد تجربة قطار الشمال.. "الزامل": 5 أمور ضرورية يجب مراعاتها عند إنشاء شبكة السكك الحديدية بالمملكة

ويرصد "الزامل" تاريخ إنشاء السكك الحديدية بالمملكة، ويقول: "محليا، بدأ العمل على إنشاء أول خط حديدي في المملكة العربية السعودية عام 1947 لربط العاصمة بالموانئ البحرية ونقل المعدات الثقيلة بوسيلة نقل آمنة وقليلة التكلفة، وتم تدشينه في عام 1951 ليسهم لاحقا في ازدهار العديد من النشاطات الصناعية وربطها بالأسواق.. وفي عام 2017 تم إطلاق مسار قطار الشمال الذي يتكون من خطين يمتد الأول باتجاه الشمال الغربي إلى الحديثة بالقرب من الحدود الأردنية مرورا بمدينة المجمعة، وبريدة، وحائل، والجوف، والقريات.. في حين يمتد الخط الثاني من مركز الزبيرة التابع لمنطقة حائل حيث منجم الزبيرة للبوكسايت ومن حزم الجلاميد حيث منجم الفوسفات إلى منشآت المعالجة والتصدير في رأس الخير على ساحل الخليج العربي.. كما تم تشدين قطار الحرمين الذي يربط مدينة مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية".