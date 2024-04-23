"السديس" يُثمّن جهود القيادة لتعزيز رسالة الإسلام الوسطية وتكريس قيم التسامح

وقدَّم رئيس الشؤون الدينية، في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في الرياض، اليوم، الشكر والتقدير لسماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس المجمع الفقهي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على جهوده في إنجاح مسيرة المجلس، ودعمه قضايا المسلمين المعاصرة وتعضيده حوار الحضارات، وتسخير جهوده لتكريس قيم التسامح.