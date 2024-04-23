"السديس" يُثمّن جهود القيادة لتعزيز رسالة الإسلام الوسطية وتكريس قيم التسامح

ثمَّن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- وولي عهده الأمين، لرسالة الإسلام السامية الوسطية، وتكريس قيم التسامح والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين والشعوب الإسلامية والإنسانية، ومناصرة قضايا العالم الإسلامي في المحافل الدولية العالمية.
وقدَّم رئيس الشؤون الدينية، في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في الرياض، اليوم، الشكر والتقدير لسماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس المجمع الفقهي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على جهوده في إنجاح مسيرة المجلس، ودعمه قضايا المسلمين المعاصرة وتعضيده حوار الحضارات، وتسخير جهوده لتكريس قيم التسامح.
وأبرز رئيس الشؤون الدينية، دور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ وجهوده القيّمة في تكريس قيم الاعتدال وعدم الإقصاء والتهميش وتعزيز حوار الأديان وخدمة الرابطة وتحقيق رسالتها العظيم.
وثمَّن رئيس الشؤون الدينية، حرص الرابطة على تبني قيم الاعتدال والفكر الوسطي؛ فضلاً عن تحقيق رسالة الإسلام في نشر السلام والعدل، وتنمية التعارف والتعاون بين الشعوب معرباً عن تقديره لجهود الرابطة في إقامة المؤتمرات الدولية والبرامج التوعوية ودورها في محاربة التطرف الديني والغلو.
وأكّد ضرورة محاربة الأفكار الضالة والتنظيمات الإرهابية، والعناية بالشباب، والاهتمام بالأقليات الإسلامية، ومكافحة التعصب والتحزب والانحلال، وتكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال.