"بلومبرغ": محادثات بين صندوق الاستثمارات وشركة "هيومان هورايزون" الصينية

وأشارت المصادر إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت هذا العام، أيضًا قد تستغرق المحادثات وقتًا أطول؛ حيث لا تزال الصفقة في طور اللمسات النهائية، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.