"بلومبرغ": محادثات بين صندوق الاستثمارات وشركة "هيومان هورايزون" الصينية

كشفت مصادر مطلعة عن محادثات جارية بين صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار 250 مليون دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية هيومان هورايزون.
ونقلت "بلومبرغ" عن المصادر أن صندوق الاستثمار العامة يتطلع أن يشتري في الشركة التي يقع مقرها في شنغهاي بتقييم 3 مليارات دولار.
وأشارت المصادر إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت هذا العام، أيضًا قد تستغرق المحادثات وقتًا أطول؛ حيث لا تزال الصفقة في طور اللمسات النهائية، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
جدير بالذكر أن هيومان هورايزون شركة صينية مقرها في شنغهاي تصنع السيارات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi وتطور تكنولوجيا القيادة المستقلة، وهي تدير مصنعها الذكي للإنتاج والتجميع في يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو، ومصنع آخر في جينكياو، شنغهاي.