لاستكشاف فرص الاستثمار.. إطلاق ملتقى الابتكار في القطاع الصحي بالطائف

أطلق الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، ملتقى الابتكار وتمكين رواد الأعمال في القطاع الصحي الذي ينظمه فرع وزارة الصحة بالمحافظة، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ومدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سمير الشهراني، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.
وبدأ الحفل المُعَد بهذه المناسبة، بافتتاح المعرض المصاحب والهاكثون.
تلا ذلك عرض مرئي وأوبريت عن اليوم الوطني، ثم ألقى الدكتور سمير الشهراني كلمة أكد فيها أن الملتقى يهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الأفكار الجديدة في مجال الرعاية الصحية من خلال تشجيع التفكير الإبداعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاع الصحي من خلال توفير الموارد، والإرشاد، والتوجيه؛ لتحقيق نجاح مستدام وتعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص؛ بهدف إيجاد بيئة داعمة للابتكار والتنمية.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي وتوجيه رواد الأعمال والمستثمرين نحوها.
بعد ذلك تحدث الدكتور يوسف عسيري عن الهاكثون المصاحب لملتقى الابتكار؛ مبينًا أنه تم تقديم عدد من المشاريع لطلاب وطالبات الجامعة من خلال 4 مسارات سيتم تحكيمها وتحديد الفائزين بالجوائز في اليوم الأخير للملتقى.
وفي نهاية الحفل قام الأمير سعود بن نهار بتكريم المشاركين في الملتقى.
يُذكر أن الملتقى الذي يستمر 3 أيام، سيتخلله العديد من الجلسات الحوارية التي تتحدث عن المملكة باعتبارها واجهة عالمية للاستثمار الصحي، وأهمية التعاون بين القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب التميز والابتكار في الخدمات الصحية لتحسين تجربة المريض، وكذلك الابتكار في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحول الرقمي.