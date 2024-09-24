لاستكشاف فرص الاستثمار.. إطلاق ملتقى الابتكار في القطاع الصحي بالطائف

تلا ذلك عرض مرئي وأوبريت عن اليوم الوطني، ثم ألقى الدكتور سمير الشهراني كلمة أكد فيها أن الملتقى يهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الأفكار الجديدة في مجال الرعاية الصحية من خلال تشجيع التفكير الإبداعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاع الصحي من خلال توفير الموارد، والإرشاد، والتوجيه؛ لتحقيق نجاح مستدام وتعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص؛ بهدف إيجاد بيئة داعمة للابتكار والتنمية.