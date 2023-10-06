القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى يوم العبور لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.