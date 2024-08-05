توقفٌ للتنفس وازرقاقٌ بالجلد.. تدخُّل طبي ناجح يُنقذ طفلاً بينبع تعرَّض للغرق

وأوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات حضر إلى مستشفى ينبع العام، حيث عمل أطباء الطوارئ حين استقباله على تقديم الإسعافات اللازمة له؛ كحالة إنقاذ حياة وتشخيص الحالة بتوقف التنفس؛ ليتم عمل التنبيب الرغامي ووضعه على التنفس الصناعي وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات، في محاولة لاستعادة التنفس، وبتوفيق الله، جرى إعادة التنفس إلى الطفل وتنويمه بقسم العناية المركّزة للأطفال.