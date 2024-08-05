توقفٌ للتنفس وازرقاقٌ بالجلد.. تدخُّل طبي ناجح يُنقذ طفلاً بينبع تعرَّض للغرق

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام؛ عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنقاذ حياة طفل تعرَّض للغرق، وبعد محاولات إنعاشه في موقع الحادثة إلا أن تبعات الاختناق المائي تواصلت، حيث عانى توقف التنفس وازرقاق الجلد.
وأوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات حضر إلى مستشفى ينبع العام، حيث عمل أطباء الطوارئ حين استقباله على تقديم الإسعافات اللازمة له؛ كحالة إنقاذ حياة وتشخيص الحالة بتوقف التنفس؛ ليتم عمل التنبيب الرغامي ووضعه على التنفس الصناعي وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات، في محاولة لاستعادة التنفس، وبتوفيق الله، جرى إعادة التنفس إلى الطفل وتنويمه بقسم العناية المركّزة للأطفال.
وأشار التجمُّع إلى أنه بعد التدخلات الطبية العاجلة للحفاظ على حياة الطفل وسلامة أعضاء جسمه الحيوية، وبعد توفيق الله، ثم جهود الأطباء المعالجين، استرد الطفل وعيه كاملاً وتحسّنت حالته الصحية تماماً بعد أن مكث بالعناية المركزة أربعة أيام، وغادر الطفل المستشفى سليماً معافى، ولله الحمد، بعد التأكّد من عدم وجود أيّ مضاعفات.